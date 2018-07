Estátua de Carla Bruni caracterizada como operária causa polêmica na França

PARIS - O projeto de uma estátua que representa a primeira-dama da França, Carla Bruni Sarkozy, está causando grande polêmica por mostrá-la vestida como operária, em uma homenagem à comunidade italiana de uma cidade na periferia de Paris.

A obra foi encomendada pelo prefeito de Nogent-sur-Marne, do partido do presidente Nicolas Sarkozy (UMP), para homenagear as artesãs, majoritariamente italianas, que trabalhavam em uma antiga fábrica de plumas da cidade. "É uma sorte termos uma primeira-dama de origem italiana. A imagem é simbolicamente forte", diz o prefeito de Nogent-sur-Marne, Jacques Martin.

A escultura de bronze de mais de 2 metros de altura com o rosto de Carla Bruni deve ser inaugurada em maio, quando ocorre o segundo turno das eleições presidenciais. As maquetes e fotos da obra estão sendo mantidas em segredo.

A estátua, que será instalada no centro histórico da cidade, está sendo criticada pela oposição e até mesmo por políticos ligados à direita. "É um insulto que as funcionárias da fábrica de plumas tenham o rosto de uma pessoa riquíssima. Carla Bruni não representa o mundo operário", diz o vereador socialista de Nogent-sur-Marne, William Geib.

"Carla Bruni deve ter visto mais plumas nas passarelas dos desfiles ou em avestruzes do que nas fábricas", diz Geib, acrescentando que a escultura da primeira-dama representada como operária é algo "grotesco".

Já o vereador Michel Gilles, sem partido, mas ligado à direita, afirma que a obra é um "golpe político às vésperas das eleições presidenciais".

Admiração da primeira-dama

Uma fonte ligada à primeira-dama disse ao jornal Le Parisien que Bruni aceitou posar para a artista, Elisabeth Cibot, mas ressaltou que jamais houve a possibilidade de que seu nome aparecesse na obra.

Bruni aprecia o trabalho da escultora, segundo a fonte. Ela acrescenta que posar era a profissão da ex-modelo, mas que hoje a primeira-dama não faz mais isso de maneira comercial.

"Bruni é sempre solicitada para posar e faz isso de forma beneficente", diz a fonte, acrescentando que a polêmica "é uma instrumentalização política de algo que não tem nenhuma relação com a política".

"Não é uma estátua de Carla Bruni. É uma escultura de uma italiana do início do século 20, em homenagem a essa comunidade. O único elemento é que o rosto da obra é efetivamente inspirado no rosto da primeira-dama, que é italiana. Isso dá à obra um aspecto contemporâneo", afirma a artista.

Vereadores de Nogent-sur-Marne, que possui 30 mil habitantes, afirmam que o prefeito não mencionou, na reunião orçamentária que aprovou a realização da escultura, que a obra teria os traços físicos de Carla Bruni.

Segundo políticos locais, a escultura custaria 80 mil euros, sendo que metade seria financiada pela prefeitura e a outra metade por um empreendedor imobiliário.

