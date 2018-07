Estátua de religioso está em processo de tombamento A estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte (CE), centro de peregrinação no Nordeste, está em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O mesmo órgão abriu processo para registrar como bem imaterial as festas de Santo Antônio, em Barbalha, e as Romarias, em Juazeiro do Norte, ambas no Cariri cearense. Os três processos são acompanhados pelo Ministério Público Federal no Ceará. Nesse sentido foi aberto um procedimento administrativo pelo procurador da República, Rafael Ribeiro Rayol.