Estátua de São Frei Galvão será abençoada pelo papa A imagem de São Frei Galvão, do escultor Irineu Migliorini, foi removida na terça-feira, 16, da entrada de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba (SP). A imagem passará por restauro em Pindamonhangaba (SP), cidade natal do autor, para que possa estar no Seminário Bom Jesus, em Aparecida (SP), a tempo de receber a bênção do papa Francisco, daqui a uma semana, no dia 24.