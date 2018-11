Estátua russa de 85 metros 'está prestes a desabar'

Uma autoridade do governo da Rússia confirmou à BBC que um dos mais importantes monumentos do país, a estátua Pátria Mãe em Volgogrado, está prestes a cair.

Segundo o correspondente da BBC em Moscou Richard Galpin, a enorme estátua de 85 metros de altura está inclinada e já formou um ângulo tão precário que algumas pessoas estariam com medo de chegar perto do monumento.

A estátua não é fixada por suas fundações. Ao invés disso ela é mantida no lugar pelo seu próprio peso e o aumento do nível das águas na área onde se localiza está fazendo com que as fundações da estátua cedam.

De acordo com Galpin a autoridade que fez a denúncia não quis se identificar, mas falou que a estátua já apresenta uma inclinação de cerca de 20 centímetros e se a estátua inclinar apenas mais alguns centímetros, poderá cair.

A autoridade do governo russo também afirmou ao correspondente da BBC que o problema está piorando mais rápido do que o previsto e serão necessários mais de US$ 7 milhões para os reparos no monumento.

Apesar disso, a autoridade afirmou que tem poucas esperanças de conseguir o dinheiro devido à atual crise econômica.

Os serviços de segurança locais teriam afirmado que o dinheiro que já tinha sido dado pelo governo para a restauração foi roubado.

Orgulho russo

A estátua Pátria Mãe era a maior do mundo quando foi inaugurada no final dos anos 60.

O monumento foi construído sob as ordens de Nikita Khrushchev para marcar a batalha de Stalingrado (antigo nome de Volgogrado) na Segunda Guerra Mundial, quando o Exército soviético conseguiu derrotar as forças da Alemanha nazista que invadiam a Rússia.

A batalha épica que começou em 1942 levou à morte de quase dois milhões de pessoas e foi o momento em que a sequência de vitórias do Exército alemão foi interrompida.

A Batalha de Stalingrado é motivo de muito orgulho para os russos e é vista como um momento de virada na Segunda Guerra Mundial.

A denúncia de que o memorial de guerra estaria em condições precárias surge no momento em que a Rússia se prepara para celebrar o Dia da Vitória, neste sábado, que marcou a vitória do União Soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.