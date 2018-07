Estelionatário é preso com cartões clonados no Morumbi Um estelionatário foi preso em flagrante, na noite de ontem, na região do Morumbi, zona sul da capital paulista, tentando realizar saques com cartões clonados em uma agência bancária. Geraldo Fernandes Dantas, de 41 anos, foi detido por policiais militares da 5ª Companhia do 16º Batalhão sacando e transferindo valores no Itaú dentro do Shopping Portal, na altura do nº 1.269 da Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares.