Estes você pode levar para casa

Abri o guarda-roupa do meu quarto no One&Only de Dubai e lá estava ela, a pantufa. Nada de tecido atoalhado ou solado quase transparente: era bordada com arabescos, tinha a ponta ligeiramente bicuda, como a de um sultão de cinema. Uma graça. Confesso que fiquei tentada a colocá-la na mala, mas me contive. Um chinelinho tão interessante deveria ter um preço - e eu não queria aquele valor no cartão de crédito.

Só depois de deixar o hotel (que faz parte da rede The Leading Hotels of the World, aliás) descobri algo fundamental. A pantufa árabe podia ser levada para casa. Era um daqueles mimos que os hotéis vêm se esmerando para criar, com o objetivo claro de que o hóspede se lembre deles ao voltar de viagem.

Mas quais lembrancinhas você pode levar sem virar um fora da lei ou ter de pagar um adicional no check-out? A dúvida é bem recorrente. A diretora da escola de Turismo e Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, Thais Funcia, ensina o viajante a olhar bem o quarto e os itens em questão. "Bilhetes que dizem ‘os produtos estão disponíveis em nossa butique’ sinalizam que não se trata de presente."

Aquele roupão felpudo nunca será brinde - a não ser que tenha seu nome bordado. Mas tudo que leva a logomarca do hotel exerce fascínio especial para os colecionadores, como cinzeiros e xícaras. "Não é pelo produto", explica Thais, "mas porque as pessoas querem levar para casa um pouco da experiência que tiveram no hotel".

Sabendo disso, os hotéis capricham nos brindes de verdade e oferecem mimos especiais para clientes frequentes ou crianças - o Ritz de Paris, por exemplo, dá um coelhinho de pelúcia para quem tem menos de 6 anos.

Diante de tanta criatividade, ainda há quem leve os famigerados sabonetinhos? "Houve um tempo em que a última coisa que alguém fazia era usar xampu de hotel, mas isso mudou", diz Thais. Boas marcas entraram em cena: no Parador Estaleiro de Balneário Camboriú, os produtos são L’Occitane. Reflexo da qualidade do hotel no tamanho exato para ir na bolsa.

As melhores ‘lembrancinhas’

Diferenciados

Las Ventanas

Los Cabos, México

Todos os dias, a camareira deixa no quarto uma bonequinha mexicana diferente. Tem mais: de boas vindas, uma garrafa de tequila, para tomar na hora ou em casa; diária: US$ 555

Mandarim Oriental

Nova York, EUA

Na cabeceira da cama há uma variedade de livros. Não terminou a leitura antes do fim da estada? Pode levar; diárias desde US$ 795

Tradicionais

Alvear Palace

Buenos Aires, Argentina

O banheiro, como é de se esperar, tem os amenities de sempre: sabonete, xampu e condicionador. Mas a marca é Hermès. Ou seja: nem tente resistir; diárias a partir de US$ 382

Chic&Basic

Barcelona, Espanha

"Este é o sabonete mais bonitinho que você vai roubar de um hotel. Aproveite", diz a embalagem. É claro que ele vai direto para a bolsa; diárias desde 98

