Estiagem afeta cerca de 400 mil pessoas no RS

São 71 municípios que são castigados pela estiagem no Estado. Sinimbu e União da Serra foram as últimas cidades a decretar a situação. No total, já são 388.040 pessoas afetadas pelo problema da falta de chuva.

Hoje um grupo de técnicos que compõem a Sala de Situação, que trata dos problemas causados pela estiagem no Estado, sob a coordenação do secretário chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, vai decidir o tipo de decreto a ser utilizado para agilizar o atendimento dos municípios atingidos.

Uma das opções é a de encaminhar o Decreto de Emergência Coletivo, sugerido pela Casa Civil da União. A medida poderia apressar a liberação de verbas federais para o atendimento dos municípios que sofrem com a seca.

As cidades em situação de emergência são Cruzeiro do Sul, Fontoura Xavier, Engenho Velho, Novo Xingu, Liberato Salzano, Barra Funda, Fortaleza dos Valos, Cerro Branco, Crissiumal,São Pedro das Missões, Constantina, Rodeio Bonito, Ilópolis, Coronel Bicaco, Passo do Sobrado, Chiapetta, Santa Cruz do Sul, Frederico Westphalen, Ibirubá, Lagoão, Vila Maria, São José das Missões, Joia, Pinhal Grande, Palmeira das Missões, Arroio do Meio, São José do Herval, Cristal do Sul, Pinhal, Jaboticaba, Boa Vista das Missões, Nova Palma, Pouso Novo, Segredo, Seberi, Doutor Ricardo, Arroio do Tigre, Colorado, Santo Augusto, Bozano, Boa Vista do Cadeado, Selbach, Pejuçara, Quinze de Novembro, Capão do Cipó, Boa Vista do Buricá, Redentora, Tupanciretã, São Paulo das Missões, Travesseiro, Boa Vista do Incra, Toropi, Nova Boa Vista, Barros Cassal, Jari, Encruzilhada do Sul, Cerro Grande, Alegria, Bom Retiro do Sul, Aurea, Estrela Velha, Tunas, Fazenda Vilanova, Progresso, Rondinha, Novo Tiradentes, Braga, Panambi, Santo Cristo, Sinimbu e União da Serra.

Outros 37 municípios já entregaram o NOPREDs: Pontão, São Valentim do Sul, Herveiras, Tapera, Lagoa dos Três Cantos, Serafina Corrêa, Anta Gorda, Cachoeira do Sul, São Valério do Sul, Campos Borges, Restinga Seca, Novo Cabrais, Humaitá, Trindade do Sul, Amaral Ferrador, Catuípe, Quevedos, Agudo, Alto Alegre, Ronda Alta, Victor Graeff, Itacurubi, Faxinal do Soturno, Nova Alvorada, Saldanha Marinho, Mato Queimado, Nova Candelária, Canudos do Vale, Boqueirão do Leão, Mato Leitão, Mato Leitão, Vale do Sol, Palmitinho, Gramado dos Loureiros, Paraíso do Sul, Coqueiros do Sul, Augusto Pestana e Ibirapuitã.