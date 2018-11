Estiagem coloca mais 3 cidades do RS em emergência Mesmo após seis dias de chuvas, registradas na semana passada, mais três municípios gaúchos decretaram situação de emergência entre quarta-feira e hoje em razão da estiagem. De acordo com a Defesa Civil do Estado, chegam a 253 as cidades nessa situação, totalizando 1,2 milhão de pessoas afetadas.