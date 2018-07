Estiagem deixa 94 cidades em emergência em MG

SÃO PAULO - Chega a 94 o número de cidades de Minas Gerais em situação de emergência por causa da estiagem e da seca no Estado. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil, dois municípios decretaram emergência na última sexta-feira (11). A cidade de Juvenília, na divisa com a Bahia, e a cidade de Almenara, na região do vale do Jequitinhonha, sofrem com a estiagem.

No final do ano passado, Minas Gerais sofreu com o fenômeno oposto. O excesso de chuvas em grande parte do estado afetou mais de 3 milhões de pessoas.

O semiárido nordestino enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos. 515 municípios da região estão em situação de emergência.