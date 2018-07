Estiagem já afeta mais de um milhão de pessoas no RS O Rio Grande do Sul já tem 1.002.587 pessoas afetadas pela estiagem deste verão. Elas moram nos 188 municípios que decretaram situação de emergência e correspondem a 9,3% da população do Estado, que tem 10,7 milhões de habitantes. O levantamento foi divulgado no final da tarde de hoje pela Defesa Civil.