Estiagem no RS amplia situação de emergência no Estado O número de municípios do Rio Grande do Sul que decretaram situação de emergência por causa da estiagem subiu de 36 ontem para 42 hoje, quando Doutor Ricardo, Arroio do Tigre, Colorado, Santo Augusto, Bozano e Boa Vista do Cadeado também recorreram à medida. A Defesa Civil estima que 248 mil pessoas tenham sido afetadas pela falta de chuva.