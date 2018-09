A previsão de pouca chuva para os próximos três meses nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e na região sul de Minas Gerais pode afetar as lavouras de milho plantadas no fim de fevereiro e início de março. O alerta é do pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo Williams Marques Ferreira. A estiagem pode ser mais acentuada ainda no Sul do País.