Estilista alemão apresenta coleção de lingerie de couro

A nova coleção de roupas íntimas do estilista alemão Daniel Rodan foi batizada de "Black Nights II - Secrets in Leather", ou seja: "Noites negras II - Segredos em Couro". Como o nome sugere, o couro domina a coleção, que vai de peças para serem usadas no dia-a-dia até tapa-sexos sensuais. Rodan diz que a coleção é para pessoas de "gosto particular, mas de qualquer esfera social, de motoristas de táxi a gerentes administrativas de grandes bancos". A nova coleção utiliza diferentes tipos de couro e explora diferentes fantasias. Entre as peças estão corpetes baseados nos signos da astrologia, no estilo escorpião ou leão. Os materiais utilizados pela coleção de Rodan vão do couro de vaca e bezerros até couros de alce, crocodilo e outros répteis, além de pele de peixes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.