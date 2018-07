Estilista da noiva real é finalmente revelada

O vestido tinha um aplique de renda feita à mão sobre um corpete cor de marfim e uma saia, em seda e cetim.

A identidade do estilista e os detalhes do vestido foram mantidos em segredo pelo Palácio St. James durante o período que antecedeu o casamento de kate Middleton com o príncipe britânico William.

Uma marquise especial foi erguida em frente à entrada do hotel onde Kate se preparou, em Londres, para impedir que qualquer um pudesse dar uma espiadela no traje antes de ela sair do carro em frente à abadia.

Jornais e sites pelo mundo já haviam divulgado diversas informações identificando o estilista, mas nenhum foi confirmado.

Nomes que foram apresentados nos artigos e blogs incluíram Bruce Oldfield e Sophie Cranston da grife Libelula.

O mundo da moda mostrou forte interesse nas roupas da noiva de 29 anos nos últimos meses, e especialistas da indústria da moda fizeram previsões de que ela teria uma enorme influência sobre as vendas no mercado.

Comparações intermináveis foram feitas entre Kate Middleton e a falecida mãe de William, a princesa Diana, um ícone de estilo até o momento de sua morte em 1997, aos 36 anos.

(Reportagem de Mike Collett-White)