Estilista desvia de gato e provoca acidente com 3 mortes Três pessoas morreram ontem à noite num acidente em Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A estilista Daniele Galvão Ornellas, da grife Armadillo, tentou desviar de um gato que atravessava a pista, perdeu o controle da direção e o carro capotou. O automóvel acabou ultrapassando a mureta que divide a Estrada Francisco da Cruz Nunes e atingiu outro carro, que seguia na direção oposta. Dois ocupantes do veículo - Wilton Galdino da Rocha Filho, capitão reformado da Polícia Militar, de 65 anos, e sua mulher Daise Galdino Rocha, de 63 anos - morreram. Daniele, que tinha 30 anos e era ex-nora dos dois, também morreu.