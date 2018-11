Estilista francesa lança lingerie com fechos magnéticos

O sutiã magnético da marca francesa 'Dement' ('Insano' em francês)/ Foto: Assessoria de Imprensa Selfridges

A estilista francesa Laetitia Schlumberger lançou uma coleção de lingerie cujos fechos e laços são substituídos por ímãs.

A coleção está a venda em lojas da França e na famosa loja de departamentos Selfridges, de Londres.

O nome da coleção é sugestivo, "Dement", "Insano" em francês e o apelo da linha de roupa de baixo feminina é o de uma ajuda para os homens mais desajeitados.

As peças são delicadas, confeccionadas em renda e seda e o acabamento é feito com laços. São estes laços que escondem os pequenos ímãs, na frente do sutiã e nos lados da calcinha.

O objetivo é que a lingerie possa ser retirada de forma rápida e fácil.

Na calcinha, os ímãs estão dos lados / Foto: Assessoria de Imprensa Selfridges

Entretanto, as criações de Schlumberger não são baratas. O preço de um sutiã fica entre 70 e 90 euros (entre R$ 158 e R$ 203) e a calcinha tem preços que vão de 50 a 60 euros (de R$ 113 a R$ 135).

Apesar disso, a Selfridges, que lançou a linha na Grã-Bretanha nesta quarta-feira, pretende aumentar ainda mais seus estoques para o dia dos namorados, comemorado em fevereiro na Grã-Bretanha.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.