Estilista lança saias para inverno na Fashion Rio Inspirado na ex-primeira-dama da Argentina Eva Perón e nos anos 40 e 50, o estilista Luciano Canale, da Sta. Ephigênia, fez um belo desfile na manhã de hoje, na Fashion Rio, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, zona sul da capital fluminense. O inverno de Canale terá saias ora armadas ora bem ajustadas, além de pantalonas. O estilista usou tafetá, lã fria, organza, sedas e jersey - este aplicado em vestidos franzidos, com belo caimento. As cores: branco, preto, bege e até estampa de oncinha. A apresentação foi a mais empolgante de hoje. O clima de Hollywood Porteño - como o desfile foi batizado - ficou realçado pela trilha de tangos. As moças calçavam sandálias de salto afunilado e plataforma, com delicados cristais nas fivelas. "O plataforma é confortável e o salto afunilado mantém a elegância", disse a design de sapatos Roberta Wright. A coleção foi aplaudida em diversos momentos da apresentação e, por fim, as convidadas levantaram-se quando o estilista apareceu, com uma camiseta com a inscrição Love Marco. O desfile foi dedicado ao companheiro de Canale, o estilista Marco Maia, que morreu em outubro de complicações respiratórias. "Foram dois meses muito difíceis. Mas, quando a coleção se concretizou e ontem eu vi as meninas lindas, maravilhosas, não tive como segurar a emoção." O primeiro desfile da tarde começou com 50 minutos de atraso, sem pressa, bem no tempo dos surfistas que inspiraram a estilista Marcela Virzi, da grife que leva o sobrenome dela. Marcela quis aproveitar do esporte o conforto - usou tecidos gostosos de vestir. Muito cetim, palha de seda e algodão para fazer peças soltinhas, "como se a garota pegasse emprestado do namorado", afirmou. Mas tudo muito elegante, como é a marca dela. Bordados em pedraria em saias, vestidos e golas deram um tom sofisticado. Marcela, nesses bordados, criou um emblema que mistura flores e geometrias, lembrando rituais dos primeiros surfistas polinésios. Os sapatos também foram desenhados por Roberta, que retratou "o despojamento do carioca", numa plataforma alta. "Dei um toque masculino com feminino", disse. A trilha barulhenta, com corte brusco ao fim, foi a nota destoante. No encerramento, a estilista saudou o público com o pequeno Antônio no colo - na estação passada, a coleção foi apresentada na véspera do nascimento do menino. Coven A Coven foi buscar inspiração no universo punk - o preto serviu de base para vermelho, violeta, rosa, verde, cinza e xadrez. Num dos looks, um trench coat amarelo quebrou a monotonia de tons escuros. As calças estão bem-ajustadas, num modelo skinny. Mas havia muitos vestidos, alguns deles com amarrações, cordas e trançados que criaram volume e um efeito de gosto duvidoso. A Cantão fez moda para quem gosta de ler e lançou campanha de incentivo à leitura - cinco bancas serão instaladas pela capital para permitir a troca e doação de livros. O restaurante Zazá Bistrô aderiu ao projeto - criou um menu especial para o Eu amo ler, e quem optar por ele ganha uma almofada da marca.