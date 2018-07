Estilista quer desfila em 20 escolas e quebrar recorde A estilista Linda D''Bergamo escolheu um jeito nada usual de comemorar seus 50 anos: vai desfilar em 20 escolas de samba em busca de um recorde mundial. Ela deu início ontem (20) à maratona, na escola de samba Unidos do Peruche, primeira escola do Grupo Especial a desfilar. Se tiver sucesso, Linda vai bater o recorde da modelo Renata Banhara que, em 2001, aos 24 anos, desfilou em 14 agremiações. A ideia de tentar o recorde veio quando, em uma conversa com sua filha Karolina, Linda foi alertada de que estava prestes a completar meio século. Ela fez aniversário no dia 8 de junho. A estilista decidiu então "entrar para a história" com um recorde. A preparação de Linda começou em abril com um check-up médico para ver se teria fôlego para tanto samba. A partir daí, a estilista passou a ser orientada por um nutrólogo, um médico do esporte e um treinador. O treino envolveu muita corrida e Linda teve que incluir no cardápio carnes e muitos carboidratos. Depois disso, a estilista gastou muito a sola dos sapatos durante três meses, procurando os presidentes de todas as escolas de samba de São Paulo e se oferecendo para desfilar. A maioria das fantasias que Linda usará foram confeccionadas por ela mesma. Linda participará ainda nesta madrugada do desfile da Unidos do Peruche e Nenê de Vila Matilde. Amanhã, pela Pérola Negra, Leandro de Itaquera e Gaviões da Fiel. Ele sairá também em quatro escolas do grupo de acesso, no domingo, e 11 escolas do Grupo União das Escolas de Samba Paulistanas (UESP).