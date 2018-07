Estilistas da SPFW realizam protesto Após o desfile da grife Cavaleira nesta manhã em um ferro velho no bairro da Mooca, em São Paulo, um grupo de estilistas, liderado por Paulo Borges, diretor criativo do SP Fashion Week (SPFW), fez um protesto. Vestindo uma camiseta com a frase "Presidente Dilma: precisamos falar com vc. A moda agradece", o grupo quer apresentar à presidente Dilma Rousseff as reivindicações para o desenvolvimento do setor.