Estilosante tem 17% de proteína O criador Laércio Ignácio Moreno, que possui 30 animais em área de 20 hectares, em Teodoro Sampaio (SP), é um dos produtores que estão passando pela ''transição agroecológica''. Ele já reformou 5 hectares com o sistema agroecológico e, em outubro, quer reformar mais 2 hectares. ''Plantei o estilosante em consórcio com o pasto e a produção de leite aumentou 20%'', diz Moreno, cuja produção atual média é de 100 litros de leite/dia. ''Ainda é pouco, mas está melhorando.'' Moreno semeou a leguminosa misturada ao adubo aplicado no pasto. São necessários 2 quilos de sementes de estilosante/hectare. ''A plantadora foi regulada levando em conta que são aplicados 200 quilos de adubo/hectare'', explica. ''Enquanto o pasto fornece 10% de proteína, o estilosante chega a 17%.'' Até agora, a reforma já atingiu dez piquetes. ''A vaca fica três dias em cada piquete. Quando retorna ao primeiro, já se passaram 30 dias e já há capim disponível.'' O produtor também já plantou cem árvores, entre ingás e gliricídias. ''Plantei uma árvore a cada 20 metros e cerquei, para as vacas não comerem. Em três anos, devem estar formadas'', acredita. No lugar da adubação química, optou pelo plantio de feijão-de-porco, leguminosa rústica que, incorporada ao solo, é um ótimo adubo natural. ''Assim que o solo estiver recuperado, vou plantar milho.'' INFORMAÇÕES: Embrapa, tel. (0--19) 3311-2700