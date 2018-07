Estimativa de alta do minério de ferro já chega a 70% Bancos e corretoras internacionais começaram a revisar para cima as estimativas de aumento dos preços do minério de ferro, em razão da forte demanda, puxada pela China, e da diferença nas negociações à vista e de referência, que supera os 100%. A alta estimada anteriormente ficava entre 20% e 30%, mas já há casas prevendo até 70%, cenário altamente favorável à Vale, BHP Billiton e Rio Tinto.