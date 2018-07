Estimativa de lucro anima anfitriões A África do Sul faz seus novos cálculos do impacto da Copa do Mundo para a economia. E gostou bastante do resultado. Os lucros previstos pelo governo são de US$ 7,2 bilhões (R$ 12,5 bilhões), além da criação de 415 mil postos de trabalho. O problema é que muitos deles serão temporários e o desemprego é um dos graves entraves do país. As autoridades sul-africanas ainda preveem que arrecadarão cerca de US$ 3 bilhões (R$ 5,2 bilhões) em impostos.