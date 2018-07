Estimativa menor da Samsung para 1º tri ressalta desafios com smartphones

A Samsung está contando com a quinta versão de seu carro-chefe, o smartphone Galaxy S, que começará a ser vendido mundialmente na sexta-feira, para corrigir o curso da empresa e provar a capacidade da empresa em se manter como uma inovadora de ponta.

Mas o Galaxy S5 já teve um começo fraco no mercado doméstico da Samsung, com lançamento na Coreia do Sul sendo atrapalhado por uma suspensão temporária das vendas de operadoras celulares locais e críticas de que o aparelho não possui novos recursos chamativos.

Evidenciando os desafios, a Samsung definiu o preço do S5 cerca de 10 por cento abaixo do preço do S4, mesmo que não haja expectativa de que a principal rival Apple atualize sua linha de produtos até setembro. A companhia também reduziu os gastos com marketing para manter as margens estáveis.

A Samsung estimou que o lucro operacional para o trimestre de janeiro a março caiu 4,3 por cento, para 8,4 trilhões de wons (7,96 bilhões de dólares), levemente abaixo de uma estimativa média de 8,5 trilhões de wons obtida entre 40 analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia estimou vendas no primeiro trimestre em 53 trilhões de wons, ante uma projeção de 54,58 trilhões de wons do mercado. Os resultados trimestrais completos devem ser divulgados até 25 de abril.