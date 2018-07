Estimativa para 2a safra de milho do país sobe a 41,55 mi t--analista

Caso as projeções se confirmem, a chamada "safrinha" terá praticamente dobrado desde as cerca de 22 milhões de toneladas colhidas nas safras 2009/10 e 2010/11.

A Safras afirma que o crescimento nas projeções leva em conta um incremento de 10,3 por cento na área, que deve alcançar 7,68 milhões de hectares, ante os 6,96 milhões de hectares cultivados na segunda safra de 2012.

"Esse avanço de área será puxado pelos Estados de Goiás e Mato Grosso, que ampliarão o cultivo de milho em 35,5 por cento e 15,1 por cento, respectivamente, frente à segunda safra 2012", disse o analista Paulo Molinari, da Safras, em nota.

O destaque fica com o avanço da produção em Mato Grosso, que deverá colher 16,44 milhões de toneladas, ante os 14,49 milhões de toneladas na segunda safra 2012.

"O Estado deve seguir liderando a produção de milho safrinha no país, à frente do Estado do Paraná, que deve colher 11,618 milhões de toneladas de milho", avaliou o analista.

A consultoria trabalha com uma expectativa de produtividade média para a safrinha 2013 de 5.410 quilos por hectare, ficando abaixo da obtida na segunda safra do ano passado, de 5.453 quilos por hectare.

O plantio de milho de segunda safra, que é realizado principalmente no Centro-Oeste e no Paraná, já está praticamente encerrado, com a maior parte das lavouras em fase de germinação ou desenvolvimento vegetativo.

A Safras & Mercado deve fazer na próxima semana ajustes na estimativa da primeira safra de milho, cuja colheita está sendo encerrada. A projeção mais recente, de março, é de que o Brasil vai colher um total de 77,34 milhões de toneladas em 2012/13.

