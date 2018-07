Estímulo elétrico no cérebro ajuda pacientes

O estudo, publicado no New England Journal of Medicine, é pequeno e muito preliminar, feito com apenas sete pacientes com epilepsia. Mas demonstrou que a estimulação cerebral profunda ajudou todos eles, mesmo os que sofriam também de problemas de memória, a percorrerem de forma mais rápida e correta uma cidade virtual.

Como o tratamento também melhorou a performance de pacientes sem nenhum sinal de demência, o estudo pode reavivar um debate polêmico: se é ético ou não aumentar as capacidades mentais de pessoas com saúde perfeita. / AP