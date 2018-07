Estímulo maior às estatais é criticado

Para as multinacionais, o Profarma tem sido um passo inicial positivo. Elas apontam que, numa primeira fase, US$ 1 bilhão já foi destinado ao setor. Além disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia multiplicou por dez o valor que destina à pesquisa e hoje representa 60% de todo o investimento sul-americano.

Mas a queixa do setor é de que grande parte dos recursos vai para estatais. "Inovação é parceria. Ficando apenas em um setor, haverá menos chances de se obter um sucesso (na estratégia)", afirma a IFPMA.

Mesmo tendo recebido US$ 13 bilhões em investimentos, o levantamento mostra que o volume representa uma fração do que as empresas do setor ganham no mercado nacional. A falta de uma estratégia de cooperação explicaria o fato de existir apenas 1 centro de inovação privado no País, contra 70 nos EUA.

Outro problema é a falta de cientistas capacitados no País. Se os números começam a aumentar, a realidade é que o Brasil está distante da China, onde já são 53 mil cientistas trabalhando apenas na produção e pesquisas de remédios. Na Coreia do Sul, são 31 mil, 15 vezes mais que no Brasil. Para as multinacionais, esse é um dos entraves no desenvolvimento de pesquisa e freia investimentos de empresas. Para mostrar o déficit nessa área, o levantamento revela que a qualidade do ensino de ciência no País está abaixo da média.