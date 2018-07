Estímulos dão suporte a PIB e pressionam inflação--BC

Segundo o BC, o cenário econômico baseia-se no fato de que indicadores do terceiro trimestre sugerem aceleração do crescimento satisfatório tido nos três meses anteriores e leva em conta os impactos do processo de flexibilização monetária e estímulos fiscais. O de inflação incorpora, em parte, os impulsos fiscais.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano permaneceu em expansão de 0,8 por cento.

"A evolução de importantes indicadores setoriais, no decorrer do terceiro trimestre do ano, sugere aceleração do ritmo de crescimento da atividade", disse o BC, citando dados de confiança do consumidor e do empresário e de produção industrial.

A previsão para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano subiu de 4,1 por cento no relatório do segundo trimestre para 4,2 por cento.

Para a inflação do ano que vem, a projeção aumentou mais fortemente, de 3,9 para 4,4 por cento.

O BC vê a inflação acelerando para 4,6 por cento nos dois primeiros trimestres de 2011 e recuando para 4,5 por cento no terceiro.

"A elevação da projeção de inflação no segundo semestre de 2010 e no primeiro de 2011 em parte se deve aos impulsos fiscais esperados para o segundo semestre de 2009 e o primeiro de 2010, que vêm contribuindo para acelerar a retomada da atividade", afirmou o BC.

"Por outro lado, o recuo da projeção no terceiro trimestre de 2011 reflete a expectativa de que ao menos em parte esses estímulos fiscais sejam retirados a partir do segundo semestre de 2010."

O BC enfatizou também que a desaceleração da inflação brasileira ao consumidor decorrente da crise financeira foi modesta se comparada a outras economias, devido à persistência de mecanismos de indexação de preços e salários.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)