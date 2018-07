Estivadores invadem por mar terminal do Porto de Santos Cerca de 250 estivadores do Porto de Santos invadiram por mar o terminal da Empresa Brasileira de Terminais Portuários (Embraport), da Odebrecht TransPort em parceria com DP World e Coimex. De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 13h30 desta quinta-feira, 11. Como terminais portuários são área de domínio federal, a PF está no local negociando a saída dos manifestantes.