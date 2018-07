Estivadores mantêm invasão a navio de Hong Kong Até as 18 horas desta quinta-feira, cerca de 50 trabalhadores avulsos se mantinham dentro do navio Maersk La Paz, de bandeira de Hong Kong, que está atracado no terminal da Empresa Brasileira de Terminais Portuários (Embraport), localizado na margem esquerda do Porto de Santos, no Guarujá, na Baixada Santista (SP).