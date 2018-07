Estômago é destaque em festival japonês O filme brasileiro Estômago, do diretor Marcos Jorge, foi um dos destaques da 6ª edição do Latin Beat, que terminou ontem em Tóquio. De acordo com a organização, o festival recebeu mais de 6 mil espectadores apenas na capital japonesa. Todos os filmes participantes serão exibidos na cidade de Osaka, incluindo o grande vencedor Arranca-me a Vida, do diretor mexicano Roberto Sneider. A estimativa dos organizadores é de que o público total deste ano seja de 8 mil espectadores, superando os números de 2008. Vencedor do Festival do Rio em 2007, Estômago já ganhou vários prêmios em festivais internacionais. EFE