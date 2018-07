Estoque de crédito no país acumula alta de 31,1% em 2008 O estoque das operações de crédito no país acumulou em 2008 um aumento de 31,1 por cento mostraram dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. "O crédito bancário, não obstante as condições adversas associadas à instabilidade nos mercados financeiros internacionais e do moderado crescimento no último trimestre, encerrou o ano com expansão de 31,1 por cento em doze meses, comparativamente a 27,8 por cento em 2007", afirmou o BC em nota. O volume das operações de financiamento atingiu em dezembro do ano passado um total de 1,227 trilhão de reais, um aumento de 1,6 por cento em relação a novembro. O valor registrado em dezembro representava 41,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país, ante 40,4 por cento em novembro. A concessão de novas operações de crédito aumentou 14 por cento em dezembro frente a novembro. No ano, a elevação foi de 8,4 por cento. (Reportagem de Isabel Versiani)