Estoque de sangue cai 40% no mês Com a queda de 40% no estoque de sangue observada no Estado neste mês, a secretaria da Saúde iniciou campanha de doação. Segundo a pasta, um possível receio da população em frequentar locais fechados e hospitais por conta do vírus da gripe suína pode ter causado a queda. A lista dos postos de coleta está em www.saude.sp.gov.br.