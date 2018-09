Estoque total de crédito no Brasil cresce 1,3%

O estoque chegou a 46,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ou 1,738 trilhão de reais.

"Ressalta-se que a magnitude do crescimento relativo no mês refletiu, em parte, a base de comparação mais contida, haja vista o arrefecimento mais acentuado do que o habitual em janeiro, repercutindo os impactos das medidas macroprudenciais implementadas recentemente", afirmou o Banco Central no relatório.

Os dados mostraram ainda que a inadimplência ficou em 4,7 por cento em fevereiro, contra 4,6 por cento em janeiro.

O spread bancário aumentou para de 26,1 pontos percentuais em fevereiro, de 25,6 pontos percentuais em janeiro.

(Reportagem de Ana Nicolaci da Costa e Leonardo Goy)