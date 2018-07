Estoques caem 25% em hemocentros antes do carnaval A Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde alerta para a queda nos estoques de sangue no País de, em média, 25% antes do carnaval. A redução nos estoques dos hemocentros ocorre porque muitas pessoas viajam e deixam de doar sangue justamente num período em que cresce a demanda por transfusões, por causa das vítimas de acidentes de trânsito ou de violência.