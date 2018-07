Estoques de minério do Brasil na China sobem 4,3% na semana

O volume do produto brasileiro atingiu 24,86 milhões de toneladas.

O aumento dos estoques do minério do Brasil colaborou para elevar o total estocado nos portos do país asiático na primeira semana de 2012.

O volume total subiu 1,1 por cento na comparação com a semana anterior -veja detalhes na tabela abaixo.

Em dezembro, as exportações de minério de ferro do Brasil atingiram o maior volume de 2011.

No ano passado, o Brasil elevou suas vendas externas do produto em 6,4 por cento, com a China (maior comprador global) sendo o principal destino. Para 2012, entretanto, espera-se que as exportações brasileiras caiam em função da crise europeia.

Os estoques do produto da Índia nos portos chineses também aumentaram na semana, em meio à recente decisão do governo de elevar a tarifa de exportação de 20 para 30 por cento.

Veja na tabela abaixo o movimento dos estoques (em milhões de toneladas)

País......... Estoques......... Mudança (%)

Total........ 96,61................ +1,1

Austrália.. 41,57............... -0,3

Brasil...... 24,86............... +4,3

Índia.......... 9,83............... +2,0

Fonte: Mysteel

(Reportagem de David Stanway; com informações adicionais de Roberto Samora, em São Paulo)