Estoques de petróleo elevam o preço do barril O preço do petróleo no mercado futuro de Nova York subiu 2,55%, para US$ 77,96 por barril, após dados apontarem que os estoques da commodity nos EUA cresceram menos do que o previsto na semana passada. A alta no valor do barril também foi motivada pela forte depreciação do dólar, que torna o petróleo mais barato para os detentores de outras moedas.