Estoques de petróleo nos EUA surpreendem mercado e caem 7 mi barris

A queda foi maior que as expectativas do mercado, que acreditava em recuo de 3 milhões barris.

Os estoques de gasolina nos EUA subiram 844 mil barris, para 220,72 milhões de barris, ante uma previsão do mercado de alta de 1,9 milhão de barris.

Os estoques norte-americanos de derivados avançaram 5 milhões de barris, para 119,15 milhões de barris, ante previsão de alta de 1,2 milhão de barris.

A percepção entre alguns agentes do mercado é que a queda nos estoques está relacionada a um tipo de operação das refinarias, que costumam esvaziar tanques no final do ano por questões tributárias, e que os dados futuros poderão mostrar uma alta.

Às 15h30 (horário de Brasília), o petróleo dos EUA perdia 0,94 dólar, a 94,50 dólares por barril.

(Equipe Commodities Washington)