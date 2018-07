Estourada central de monitoramento por TV do tráfico

Uma central de monitoramento formada por pelo menos 6 aparelhos de TV e diversas câmeras, capaz de controlar uma área de cerca de 500 m², usada por traficantes de drogas, foi estourada na noite de quinta-feira, 30, no interior de uma favela localizada próximo ao Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. Há pelo menos uma semana, policiais militares vinham levantando dados a respeito da central depois que duas armas foram apreendidas com duas pessoas no interior da favela. Denúncias também ajudaram a PM a localizar o imóvel onde a central de monitoramento funcionava. "Como tudo era monitorado, no momento em que conseguimos chegar no barraco não havia mais ninguém, mas detivemos duas pessoas em outro beco que tinham a incumbência de vender a droga", afirmou o tenente da PM Alvarenga, que comandou a ação dos policiais. Quando os PMs entraram no barraco, as TVs ainda estavam ligadas. Com a dupla detida, os policiais apreenderam dinheiro, um radiotransmissor e cerca de 100 cápsulas contendo cocaína. Os dois rapazes detidos são maiores de idade e um deles já tem passagem pela polícia, mas o policial militar não quis fornecer a identificação deles. Dentro da central de monitoramento foram apreendidos cerca de 30 quilos de drogas, a maioria maconha, e algumas porções de cocaína e crack. Munições que eram usadas nas duas armas apreendidas na semana passada também foram encontradas pelos policiais, além de uma balança de precisão.