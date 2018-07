Estouro de Judas atrai três mil em Itu-SP Cerca de três mil pessoas acompanharam o tradicional estouro do Judas, no início da tarde deste domingo, na Praça Padre Miguel, região central de Itu (SP). Enquanto em outras cidades a malhação do traidor de Cristo ocorre durante o sábado, na cidade do interior paulista um boneco representando Judas é recheado de bombas e explodido no domingo de Páscoa. Neste domingo, a tradição alcançou a marca de 135 anos.