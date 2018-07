Estouro em vagão interrompe circulação em Metrô de SP O "estouro de um componente elétrico" de um dos seis vagões de um trem do Metrô suspendeu a circulação entre as estações Ana Rosa e Paraíso, na zona sul de São Paulo, no fim da noite desta quarta-feira, 6. Duas pessoas ficaram intoxicadas com a fumaça e foram levadas ao Pronto-Socorro Vergueiro. Segundo a companhia, o incidente ocorreu às 22h21, no túnel entre as duas paradas. Com o problema, a composição parou e os passageiros acionaram o botão de emergência para abrir as portas. Eles saíram caminhando pela passarela de emergência do túnel, de acordo com a companhia. Os trens voltaram a percorrer o trecho da Linha 1 - Azul (Jabaquara - Tucuruvi) às 22h38. Segundo o Metrô, as Linhas 2 - Verde e 3 - Vermelha não foram prejudicadas. Apesar do Metrô relatar que houve apenas um estouro, o Corpo de Bombeiros informou que ocorreu um princípio de incêndio. A corporação enviou 12 equipes ao local.