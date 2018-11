Estrada de Ferro Carajás volta a circular no PA e MA A Vale informou no início da noite de hoje que os trens da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que liga a principal mina da companhia ao porto em São Luiz do Maranhão, voltaram a circular. A ferrovia estava interditada desde dia 4 de maio devido às fortes chuvas que castigam o norte e nordeste do Brasil. Com isso, a partir de amanhã, o trem de passageiros parte de Parauapebas (PA), às 6h, em direção a São Luís. A previsão de chegada na capital maranhense é às 22h.