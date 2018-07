Estrada em Michigan continua fechada após grande acidente

Por volta do meio-dia, horário da costa leste dos Estados Unidos, as pistas das duas direções da I-94 estavam fechadas a oeste de Kalamazoo, de acordo com o Departamento de Transportes na sua cobertura online.

Funcionários ainda trabalhavam para remover os seis veículos restantes, dois caminhões no lado oeste da pista e quatro no leste, segundo a Polícia Estadual de Michigan.

Os caminhões na pista leste continham materiais perigosos, que demoraram várias horas para serem removidos. Equipes da Hazmat mantiveram-se no local durante o processo de limpeza para monitorar a situação.

A polícia informou que uma vez que os carros fossem removidos, as equipes do Departamento de Transportes fariam uma inspeção na estrada para avaliar os danos.

Pelo menos uma pessoa morreu, 10 foram feridas e seis carros e trailers pegaram fogo no engavetamento de 18 quilômetros no leste de Kalamazoo, disse o porta-voz da Polícia Estadual de Michigan, tenente Rick Pazder, à Reuters, na sexta-feira.

Nenhum dos feridos estava em condição grave, de acordo com um porta-voz dos hospitais que receberam as pessoas machucadas na batida. No final da manhã de sábado, todos menos dois pacientes continuavam hospitalizados e estavam em boas condições.

A polícia brevemente evacuou a área próxima ao acidente quando ácido fórmico queimou em um dos trailers, disse Pazder. A ordem de evacuação foi suspensa quando o fogo do ácido foi apagado, disse.