Estrada na Califórnia 'toca' ópera para motoristas

Ranhuras foram abertas no asfalto de uma estrada na Califórnia, nos Estados Unidos, para que pneus de carros toquem a abertura da ópera Guilherme Tell, de Gioacchino Rossini, que também é conhecida como o tema de As Aventuras do Zorro - O Cavaleiro Solitário. Mas o barulho tem irritado os residentes da cidade de Lancaster, e as autoridades concordaram em reasfaltar o trecho de 400 metros onde estão as ranhuras. A "estrada musical" é parte de uma campanha publicitária para um carro da Honda. Segundo a companhia, as ranhuras foram projetadas especialmente para tocar a música perfeitamente para motoristas que dirigem um Honda Civic a 88 km/h.