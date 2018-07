Estrada Niterói-Manilha (RJ) deve ser liberada à noite Só deve ocorrer à noite a liberação da Rodovia Niterói-Manilha, na altura do km 298, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A informação é da Autopista Fluminense, responsável pela estrada, que desde a madrugada desta sexta-feira está interditada devido à colisão de um caminhão com o pilar central de uma passarela.