Estradas de Campinas devem ter lentidão na segunda O motorista que quiser evitar problemas no retorno do fim de semana prolongado pelos feriados de Páscoa e Tiradentes deve evitar as estradas da região de Campinas que ligam o interior paulista à capital das 14h às 21h desta segunda-feira. Só no sistema Anhanguera e Bandeirantes eram esperados 850 mil veículos entre a quinta-feira e amanhã.