Estradas de São Paulo têm tráfego intenso nesta tarde

Na Fernão Dias, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na região de Lavras, no sul de Minas Gerais. Uma colisão traseira entre um ônibus e um caminhão fez com que o coletivo tombasse por volta das 9h desta quinta, 15. O tráfego ficou parcialmente bloqueado, de acordo com a Autopista, mas não causou filas. Nesta tarde o movimento é tranquilo em toda a extensão da estrada.

Na Rodovia Presidente Dutra há congestionamento na região de Guaratinguetá por conta de uma obra em um viaduto no km 64. De acordo com a CCR Nova Dutra as filas ocupam 23 km da estrada, entre o km 87 e o km 64, no sentido Rio de Janeiro. O motorista que segue no sentido capital paulista reduz a velocidade no trecho entre o km 61 e o km 63, por reflexo da obra.

A previsão da concessionária para a tarde desta quinta é de que 6 mil veículos trafeguem pela rodovia a cada uma hora. No restante da Dutra o tráfego é intenso, mas sem pontos de parada.

Na Rodovia Régis Bittencourt há 16 km de filas no sentido Curitiba. O motorista enfrenta lentidão na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43, de acordo com a Autopista. O congestionamento está concentrado entre o km 47 e o km 44, no sentido São Paulo, e entre o km 42 e o km 26, no sentido Curitiba.

A descida da serra para a Baixada Santista também é tranquila, de acordo com a Ecovias. Até às 16h desta quinta mais de 155 mil veículos deixaram a capital por rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Nenhum acidente foi registrado desde que foi implantada a Operação Descida, às 0h de ontem.

O motorista enfrentou congestionamento apenas na Rodovia dos Imigrantes, por volta da 1h de hoje no sentido litoral. As filas ficaram concentradas entre o km 40 e o km 43 da via. Segundo a Ecovias, o excesso de veículos, por conta do feriado prolongado, causou a lentidão.

Na última hora, 6.304 veículos seguiram rumo ao litoral e 1.469 veículos passaram pelas rodovias no sentido capital paulista, estima a Ecovias.

Uma carreta caiu de uma ribanceira na altura do km 71 da Rodovia Castelo Branco, próximo à cidade de Itu, no interior paulista, por volta das 15h30 desta quinta. Nenhuma pessoa ficou ferida, de acordo com a concessionária Via Oeste, porém o acidente exigiu a interdição de duas faixas da rodovia para o resgate. Mesmo com o bloqueio não houve acúmulo de veículos.

O tráfego segue tranquilo nesta tarde tanto na Castelo Branco quando na Raposo Tavares. Desde as 12h de ontem até as 0h desta quinta, 123 mil veículos passaram pelas estradas da concessão. Um novo boletim será divulgado às 20h, mas a Via Oeste adianta que 98 mil veículos devem passar pelas estradas ao longo desta quinta.

A concessionária explicou que, apesar de o tráfego de veículos estar acima do previsto, ausência de grandes pontos de lentidão aconteceu porque os motoristas saíram de suas casas em horários diferentes.