Estradas de SP ao interior já têm trânsito intenso

De acordo com a concessionária CCR AutoBan, a rodovia dos Bandeirantes tem tráfego intenso entre os km 61 e 58, na região de Jundiaí, no sentido São Paulo. Ao longo deste domingo, o trânsito no Sistema deve permanecer complicado.

Balanço parcial da concessionária, divulgado nesta manhã, informa que, entre 0 hora de quinta-feira (dia 6) e 11 horas deste domingo, circularam pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes 561 mil veículos, entre chegadas e saídas da Capital. Neste período foram registrados 67 acidentes, com 50 feridos e 1 morte.

Na rodovia Dutra, que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o tráfego é normal, de acordo com a CCR Nova Dutra.

Já a concessionária CCR Via Oeste informa que o trânsito na Rodovia Raposo Tavares é normal, com pontos de lentidão, por excesso de veículos, na Rodovia Castello Branco. No trecho Itapevi-Itu, entre os km 53 e 51 e os km 79 e 75, há lentidão.