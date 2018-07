Estradas de SP apresentam tráfego normal As principais rodovias que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral do Estado apresentavam tráfego normal no início desta tarde. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar, não ocorreram acidentes graves nos períodos da madrugada e da manhã. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas norte das duas vias dão acesso à capital, e a pista sul de ambas, à região da Baixada Santista. De acordo com a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), há registro de neblina em trechos das rodovias Mogi-Bertioga, Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiros.