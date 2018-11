Estradas de SP apresentam tráfego tranquilo Os motoristas que enfrentam as estradas que passam pela cidade de São Paulo na manhã de hoje encontram tráfego tranquilo. As principais rodovias apresentam boas condições de visibilidade e estão sem pontos de lentidão, segundo as concessionárias. O sistema Anchieta-Imigrantes trabalha com o esquema 5 x 5, com as pistas sul das duas rodovias sendo utilizadas para a ida à Baixada Santista e as faixas norte para o retorno à capital paulista. A interligação está liberada nos dois sentidos, segundo a Ecovias.