Estradas de SP estão tranquilas neste domingo

Tanto no Sistema Anchieta-Imigrantes como na rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto, o tráfego, conforme informações das concessionárias responsáveis, segue normal. Na Dutra, sentido São Paulo-Rio, um acidente na pista expressa, em Caçapava, causou lentidão no início da manhã entre o km 134 e o km 133, segundo a CCR Nova Dutra. Mas por volta das 9h15, o tráfego já estava normal.

O movimento na Castello Branco/Raposo Tavares e na rodovia Fernão Dias também é tranquilo. De acordo com a CCR Autoban, os motoristas que seguem pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes não encontram problemas. Balanço parcial da concessionária mostra que 406 mil veículos já passaram pela rodovia da zero hora da última sexta-feira (21), às 7h deste domingo. Foram registrados no sistema Anhanguera-Bandeirantes 58 acidentes, com 28 feridos e uma morte no período de referência.